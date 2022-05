Russische spionnen wilden 'MH17-plan' uitvoeren

Oekraïense veiligheidsautoriteiten beweren dat een groep van Russische agenten plannen had een passagiersvliegtuig neerschieten boven Rusland of Belarus en dan zeggen dat Oekraïne verantwoordelijk was", meldt een adviseur van president Volodimir Zelenski aan het Oekraïense persbureau Ukrinform.

De Russische groep zou het passagierstoestel uit de lucht hebben willen schieten met luchtafweerraketten uit Oekraïense voorraden. Het plan komt overeen met de ramp met de MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Een van de plannenmakers zou zelfs in de generale staf van het Oekraïense leger hebben gewerkt. Het is onbekend hoe groot de groep Russische spionne is.