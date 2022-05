Ruim 4300 vluchtelingen uit Oekraïne aan het werk in Nederland

Ruim 4300 werkgevers hebben bij UWV een melding gedaan dat zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Sinds 1 april 2022 hoeven werkgevers geen tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen wanneer zij een vluchtelingen uit Oekraïne in dienst nemen, maar moeten ze hiervan wel melding doen bij UWV. De vluchtelingen hebben vooral werk gevonden via uitzendbureaus en in de land- en tuinbouw. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.

In een maand meer dan 4300 meldingen

Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In de eerste maand hebben ruim 4300 werkgevers dit gedaan. In de eerste week van april kwamen er ruim 550 meldingen binnen, in de tweede week ruim 850 en in de derde week meer dan 1550. In de laatste week van april deden 1350 werkgevers melding bij UWV wat het totaal nu op ruim 4300 brengt.

Aan het werk via uitzendbureaus en in de Randstad

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in verschillende sectoren. Zo zijn er vluchtelingen aan het werk gegaan in de horeca, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. De meeste vluchtelingen vinden werk via uitzendbureaus. Zo’n 40 % van de geregistreerde meldingen geven aan dat de vluchteling in dienst is getreden via een uitzendbureau. Via deze bureaus gaan de vluchtelingen aan het werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker. Ook vinden veel vluchtelingen werk in de land- en tuinbouw (11%), horeca (11%) en de zakelijke dienstverlening (9%).

Vooral in de Randstedelijke regio vinden veel vluchtelingen uit Oekraïne werk. De meeste vluchtelingen vinden in de Groot Amsterdam (12%) een baan. Hier vinden vluchtelingen vooral werk in de horeca en via uitzendbedrijven. Ook in de regio’s Gouda, Leiden, Zoetermeer (11 %) en Haaglanden (9%) en vinden veel vluchtelingen werk.

Vrijstelling en meldplicht

Vanaf 1 april geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een vluchteling uit Oekraïne. Wel moet de werkgever melding doen bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne op grond van de vrijstelling, om het risico op misstanden te signaleren en te verkleinen. De werkgever moet minimaal twee werkdagen voor het ingaan van de werkzaamheden melding gedaan hebben bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne. Het niet naleven van de meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving hiervan.