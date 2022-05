'Russen boeken minimale vooruitgang in de Donbas'

Russische troepen in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne – waar het grootste deel van de gevechten plaatsvindt – hebben te lijden van een slechte bevelvoering en controle, een laag moreel en een minder dan ideale logistiek, zei een hoge functionaris van het ministerie van Defensie in de VS.

"We zien nog steeds minimale vooruitgang van de Russen in de Donbas", zei de functionaris. "Ze boeken niet de vooruitgang die ze hadden gepland en die vooruitgang is ongelijk en stapsgewijs."

De Russen hebben enkele kleine winsten geboekt ten oosten van de Oekraïense steden Izyum en Popasna, zei de functionaris, eraan toevoegend dat die vooruitgang bloedarm was.

"Wat we daar in Popasna hebben gezien, is niet anders dan wat we hebben gezien in andere gehuchten in de Donbas. [De Russen] zullen naar binnen trekken en dan de overwinning verklaren en vervolgens hun troepen terugtrekken om de Oekraïners het terug te laten nemen. Dus, daar was de afgelopen dagen veel heen en weer", zei de functionaris.

Ook heeft het Pentagon opgemerkt dat Russische troepen een risico- en slachtofferaversie lijken te hebben in zowel de luchtoorlog als de grondoorlog, zei de functionaris.

Russen keren terug

Oekraïense troepen blijven Kharkiv vasthouden tegen nabijgelegen Russische troepen. De stad blijft Russische luchtaanvallen ondergaan, zei de functionaris.

"Maar de Oekraïners hebben de afgelopen 24 tot 48 uur goed werk geleverd door de Russen verder weg te duwen. En ze zijn erin geslaagd om de Russen ongeveer 40 kilometer ten oosten van Charkov te verdrijven", zei de functionaris. Dat is een goed voorbeeld van het stijve en formidabele verzet dat de Oekraïense strijdkrachten aan de dag leggen, zei de functionaris.

Mariupol wordt nog steeds geraakt door impasse Russische luchtaanvallen. "We zien ze nog steeds domme bommen gebruiken in Mariupol", zei de functionaris, verwijzend naar munitie die niet nauwkeurig gestuurd is.

Wat betreft veiligheidshulp aan Oekraïne, zijn meer dan 70 van de 90 M-777 houwitsers die de VS gepland hadden te sturen in Oekraïense handen, samen met meer dan 140.000 155 mm-granaten die deze kanonnen gebruiken, wat ongeveer de helft is van de projectielen die gepland zijn voor levering, de ambtenaar zei.

De training op die wapens gaat door buiten Oekraïne, voegde de functionaris eraan toe. Vanaf het begin van de invasie, 68 dagen geleden, hebben de Russen 2.125 raketten op Oekraïne afgevuurd, zei de functionaris.