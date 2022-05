Vier jaar cel voor diefstal schilderij van Monet uit Zaans Museum

Schilderij afgepakt door omstander

Toen een omstander de verdachte en een medeverdachte probeerde tegen te houden, dreigden de twee met geweld. De medeverdachte schoot daarna daadwerkelijk met een wapen in de richting van de voeten van de omstander. Uiteindelijk heeft de omstander het schilderij van de verdachte kunnen afpakken en teruggegeven aan het museum.

De diefstal

De verdachte is in de ochtend van 15 augustus 2021 samen met een ander naar het Zaans Museum gegaan. Hij is alleen het museum binnengegaan, heeft het schilderij van de muur getrokken en is daarmee naar buiten gerend. De medeverdachte stond buiten op de verdachte te wachten en zij zijn samen op een motorscooter gestapt.

Geschoten richting omstanders

Omstanders hebben de mannen belet om weg te rijden. De verdachte heeft vervolgens “gun, gun, gun" en/of “schieten" geroepen, waarna de medeverdachte een wapen pakte en daarmee een aantal keren in de richting van de voeten van een omstander of op de grond heeft geschoten. De verdachte heeft een slaande beweging gemaakt naar die omstander. Het is de omstander gelukt het schilderij van de verdachte af te pakken, waarna de mannen op de motorscooter zijn gevlucht.

Schilderij gerestaureerd

Het schilderij van Claude Monet is in 2015 door het museum aangekocht voor ongeveer 1,5 miljoen euro. Als gevolg van de diefstal heeft het museum zijn deuren twee dagen moeten sluiten. Het schilderij is weliswaar terug bij het museum en inmiddels gerestaureerd, maar kan om veiligheidsredenen nog steeds niet tentoon worden gesteld. Het schilderij maakt deel uit van internationaal cultureel erfgoed. Het gaat om een uniek en daarmee onvervangbaar doek van een wereldwijd gewaardeerde schilder.