Grote vuurwerkvangst in Amersfoort, man (43) aangehouden

In een pand in Amersfoort is op dinsdagochtend 3 mei 2022 ruim 700 kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. 'Er is een 43-jarige man uit Amersfoort aangehouden. Hij zal worden verhoord', zo meldt de politie dinsdagmiddag.