FNV: werkgevers weigeren in te gaan op eisen, acties streekvervoer onvermijdelijk

'Dikke middelvinger naar werknemers'

Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De reactie van de werkgevers is wederom een dikke middelvinger naar de werknemers. In april kwam er al een ondermaats eindbod uit de lucht vallen, terwijl de onderhandelingen voor een nieuwe cao nog bezig waren.’

Eindbod massaal weggestemd

'De FNV-leden stemden het eindbod massaal weg, waarna de FNV een ultimatum stelde. De werkgevers hadden tot vandaag, dinsdag 3 mei 12.00 uur de tijd om te reageren', aldus FNV. Van der Gaag: ‘Je zou verwachten dat de werkgevers het belang van een fatsoenlijke cao voor hun werknemers inzien. Maar in plaats van een uitnodiging om verder te praten hinten ze zelf al op acties van hun werknemers. Nou die komen eraan, dat is zeker.’

Complete verrassing

Het eindbod van de werkgevers kwam, terwijl de onderhandelingen nog bezig waren, als een complete verrassing. Van der Gaag: ‘We waren in gesprek over regelingen voor oudere werknemers en hadden nog niet de kans gekregen om ook andere onderwerpen te bespreken. Als je dan opeens met een eindbod komt ben je geen betrouwbare gesprekspartner.’

25% ziekteverzuim

Leden van de vakbond willen dat de hoge werkdruk, die ook te maken heeft met een steeds krapper wordende dienstregeling, wordt aangepakt. In 2018 is er al eerder gestaakt wegens te hoge werkdruk, er was niet eens tijd om naar het toilet te gaan. Van der Gaag: 'De geschiedenis herhaalt zich. Werkgevers hollen de dienstregeling steeds verder uit, en de roosters worden steeds zwaarder. Met de grote personeelskrapte, en de vergrijzing wordt de druk nog verder vergroot. Het ziekteverzuim loopt lokaal op tot boven de 25%. Dat is echt onacceptabel.'

Forse looneis

Werkgevers schofferen werknemers door geen enkele aandacht te besteden aan de problemen omtrent de werkdruk. Een forse looneis is bedoeld om juist meer, en ook jongere, werknemers aan te trekken en daarmee de werkdruk te verlagen. De huidige cao liep af op 1 juli 2021 en geldt voor zo’n 13.000 mensen.