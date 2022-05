FNV: 'Wilde staking beveiliging Schiphol'

FNV Schiphol laat weten dat er een wilde staking is bij de beveiligers op Schiphol. Dit is dan de tweede wilde staking in korte tijd op de nationale luchthaven. Eerder legde het grondpersoneel van KLM het werk neer.

Een wilde staking is een werkonderbreking die niet door de vakbond is georganiseerd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan de staking meedoen.

Schiphol ontkent staking

Een woordvoerder van Schiphol laat aan het AD weten dat er geen sprake is van een werkonderbreking. Bij CTSN, het bedrijf waar de beveiligers in dienst zijn, is niemand bereikbaar voor commentaar.

FNV Campagneleider Joost van Doesburg laat aan het AD weten niet bij de staking betrokken te zijn en zich te richten op gesprekken.