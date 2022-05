Weer is goed om in je blote kont het onkruid te gaan wieden

Vandaag is het de Internationale Dag van het Naakt Tuinieren.

Op Internationale Dag van het Naakt Tuinieren (World Naked Gardening Day) gaan overal ter wereld mensen in hun blootje onkruid wieden. Maar je kan toch niet zomaar naakt tuinieren. Gaan de buren bij de politie klagen over een naakte buurman of buurvrouw, dan loop je het risico op een proces-verbaal voor exhibitionisme. Nu maar hopen dat je brandnetels op tijd ziet en dat die wesp je met rust laat. Kijk wel goed uit voor tekenbeten. De ziekte van Lyme ligt op de loer.