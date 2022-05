Max Verstappen wint Grand Prix van Miami

Vervolgens liep Verstappen in op leider Charles Leclerc om hem daarna in ronde negen bij de eerste bocht voorbij te steken. In het vervolg van de race bouwde Verstappen zijn voorsprong gestaag uit. Deze voorsprong werd echter tenietgedaan door een Safety Car, waarna Verstappen in de laatste tien ronden nog flink moest doortrappen om Leclerc van het lijf te houden. Hier slaagde Max in waarmee hij zijn derde overwinning van het seizoen in de wacht sleepte. De Ferrari’s van Leclerc en Sainz eindigden op P2 en P3 terwijl Sergio Perez als vierde finishte.

Op Verstappen.com zegt Verstappen na afloop van de race moe maar voldaan te zijn: "Ik ben erg blij om hier in Miami te winnen en het was een geweldige zondag voor ons. Deze overwinning was heel mooi maar ook heel zwaar. Na vijftien ronden begon ik de ronden al af te tellen, het was fysiek echt zwaar."