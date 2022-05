Aanhouding na mishandeling ambulancemedewerker

De ambulancedienst kwam zondagavond ter plaatse in een woning in de wijk Rokkeveen voor een man die vermoedelijk onder invloed was van drugs. De man maakte een verwarde indruk. In de woning werd de man agressief en mishandelde een van de ambulancemedewerkers. Later maakte de man zich ook nog schuldig aan ernstige bedreiging van de hulpverlener. Vervolgens is hij aangehouden.