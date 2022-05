FNV: 'Woensdag starten eerste stakingen in streekvervoer'

'Noordoosten van het land'

'Dat gebeurt in het noordoosten van het land, bij de standplaatsen Oude Pekela, Stadskanaal en Emmen', aldus FNV. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De werkgevers dwingen de medewerkers tot actie door hun arrogante houding tijdens de cao-onderhandelingen. De medewerkers willen een eerlijke loonsverhoging en minder werkdruk. En ze gaan door zolang dat nodig is.’

Cao-onderhandelingen plots afgebroken

In februari braken de werkgevers de cao-onderhandelingen plots af door onaangekondigd met een eindbod te komen. ‘Daar moesten de medewerkers het mee doen. Het was een karig bod en is dus door onze leden weggestemd’, aldus Van der Gaag. Daarop stuurde FNV een ultimatum met de oorspronkelijke eisen. Omdat de werkgevers ook daar niet over wilden praten, wordt er nu gestaakt.

Ziekteverzuim

FNV krijgt de eerste bezorgde vragen van het publiek al binnen. De vakbond en de leden begrijpen dat staken in het openbaar vervoer voor overlast voor het publiek kan zorgen. Er wordt wel geprobeerd dat te beperken, zo wordt er tijdens de eindexamens niet gestaakt. Van der Gaag: ‘Dat ze toch staken, laat zien hoe hoog de nood is. Door slechte beloning komen er te weinig nieuwe, jonge collega’s bij en de werkdruk is al jarenlang zo hoog dat het ziekteverzuim op sommige plekken 25% is. Daar moeten de werkgevers zich echt harder voor gaan inzetten.’

13.000 mensen

De nieuwe cao moet gaan gelden met terugwerkende kracht van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. In het streekvervoer werken in totaal zo’n 13.000 mensen.