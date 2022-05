Brazilië levert verdachte uit dodelijke schietpartij Den Haag in 2015

Brazilië heeft een 41-jarige verdachte van een dodelijke schietpartij in Den Haag in juli 2015 uitgeleverd aan Nederland. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Opgespoord

'De politie had hem opgespoord in Brazilië, van daaruit is hij afgelopen donderdag overgebracht naar Nederland. Hij wordt verdachte van de fatale schietpartij in de Herenstraat in Den Haag op 11 juli 2015', aldus het OM.

Twee mannen neergeschoten

Op zaterdag 11 juli 2015 werden rond 4.30 uur twee mannen neergeschoten voor een café aan de Herenstraat. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, waar één van hen een ruim uur later overleed.

Bijna 7 jaar spoorloos

De verdachte van de schietpartij wist weg te komen en was sinds het incident spoorloos. Lange tijd bleef de 41-jarige man uit Curaçao uit handen van de politie, ondanks uitgebreide media-campagnes en het uitloven van tipgeld. Maar begin 2019 kwam de politie hem toch op het spoor en werd hij in Brazilië opgepakt. Bij de instap werd een grote hoeveelheid harddrugs gevonden, waarvoor hij eerst nog een gevangenisstraf heeft uitgezeten in Brazilië.

Uitleveringsverzoek

Dit voorjaar kwam er akkoord op het uitleveringsverzoek dat het Openbaar Ministerie eerder al deed. De verdachte is vorige week overgebracht naar Nederland, op 5 mei is hij op Schiphol aangehouden. Maandag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten zijn voorarrest met 14 dagen te verlengen.