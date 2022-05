Gezochte verdachte dubbele dodelijke brand Geldermalsen opgepakt in Duitsland

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de Duitse politie de auto aangetroffen die gezocht werd in verband met de zaak in Geldermalsen, waarbij op maandag 9 mei twee slachtoffers bij een woningbrand om het leven zijn gekomen. 'In de auto werd een man aangetroffen, hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak', zo meldt de politie dinsdag.

Woningbrand met 2 dodelijke slachtoffers

Op maandagochtend vroeg kwam er een melding binnen van een woningbrand aan de Emmalaan in Geldermalsen. De brand was snel onder controle. Er werden twee slachtoffers aangetroffen, beiden zijn overleden. Het gaat om een vrouw en een minderjarige jongen, beiden woonachtig op het adres. Er werd direct een groot onderzoek gestart. Ook werd sporenonderzoek gedaan in en rond de woning. In de buurt werden getuigen en beelden gezocht.

Oproep uitkijken naar zwarte auto en bestuurder

Later op de dag werd er een oproep gedaan via (social) media om uit te kijken naar een zwarte auto en een bestuurder. Die auto is nu gevonden, dus de oproep komt te vervallen. De politie bedankt iedereen voor het meekijken. Op korte termijn worden er geen nieuwe mededelingen meer gedaan over de zaak.