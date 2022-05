DSI houdt 3 verdachten aan voor drugshandel en poging tot liquidaties

De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie heeft dinsdagochtend drie mannen aangehouden voor de handel in verdovende middelen en het gebruik van excessief geweld. 'De mannen zitten vast voor verhoor. De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte (59) die in Turkije zit. Deze man staat gesignaleerd', zo meldt de politie dinsdag.

Versleutelde berichten ontsleuteld

De Dienst Landelijke Recherche (DLR) van de Landelijke Eenheid deed, onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, onderzoek naar de mannen. De DLR deed dit nadat zij versleutelde berichten van verschillende diensten, had ontsleuteld. In deze berichten zag de recherche dat de mannen zich bezighielden met de invoer van en handel in grote partijen verdovende middelen. Daarnaast kwam naar voren dat er voorbereidingen werden getroffen om personen te liquideren of ernstig geweld tegen deze personen te gebruiken.

Gelijktijdige invallen

Vanochtend vroeg voerde de DSI de invallen gelijktijdig uit. De mannen van 49, 38 en 30 jaar oud zijn ingesloten voor verhoor. De invallen vonden plaats in Amsterdam, Purmerend, Koudum en Meppel. Naast de woningen is ook zoeking gedaan in vier andere panden. In een woning in Meppel werden een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen, versnijdingsmiddelen en chemicaliën. Vermoedelijk betrof het hier een gebruikte coke wasserij. In Amsterdam trof de politie een ton aan cash aan en een behoorlijke hoeveelheid dure horloges. Op een dure Mercedes AMG en een Audi S8 is beslag gelegd.

Advanced Search Team Defensie

Het Advanced Search Team van defensie was ook aanwezig. Dit specialistische team kan veranderingen in de omgeving ontdekken en maakt gebruik van apparatuur die enkele meters in de grond kan kijken. Het team kan ook verborgen ruimtes in muren zien. De voorgeleiding bij de Rechter-Commissaris is op vrijdag 13 mei 2022 in Rotterdam.