Bedreiger John van den Heuvel veroordeeld

Bedreiging

De man was eerder tot zijn onvrede verschenen in een aflevering van het tv-programma Ontvoerd van Van den Heuvel. Enige tijd later heeft hij in het buitenland een filmpje opgenomen waarin hij onder meer een doodsbedreiging uit richting Van den Heuvel. Dit filmpje is uiteindelijk door een onbekend gebleven persoon verspreid, waarna het op 4 juni 2020 via WhatsApp is verstuurd aan de misdaadjournalist. Deze voelde zich dermate bedreigd dat hij aangifte heeft gedaan.

Volgens de verdachte was het niet de bedoeling dat het filmpje zou worden verspreid en heeft een derde dit gedaan. Hij verklaarde wel boos te zijn op de misdaadjournalist omdat hij veel last heeft van de uitzending van het tv-programma. Zo heeft hij moeite met het vinden van werk en een woning omdat hij nog steeds wordt herkend. De officier van justitie eiste een celstraf van 2 maanden waarvan 1 maand voorwaardelijk.

Oordeel rechtbank

De politierechter vindt bewezen dat de verdachte de doodsbedreiging heeft geuit en de kans heeft aanvaard dat dit bij de journalist terecht zou komen. Het gaat hier om een filmpje dat makkelijk kan worden verspreid. De bedreiging is gericht aan een persoon vanwege zijn werk als journalist. De rechter heeft bij de strafoplegging meegewogen dat een persoon met een publieke functie is bedreigd en dat hij hierdoor wordt belemmerd in zijn werk.



Ook heeft de rechter in de strafmaat rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij wordt nog steeds herkend als gevolg van de uitzending waarin hij verscheen en heeft daardoor moeite met het vinden van een woning en werk. Een taakstraf is volgens de rechter op zijn plaats. De voorwaardelijke celstraf met onder meer de voorwaarde dat hij geen contact mag opnemen met de journalist, moet ervoor zorgen dat hij niet nog een keer de fout in gaat.