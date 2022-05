Passagiers Turks vliegtuig krijgen foto's vliegcrash op telefoon

Het toestel stond op de luchthaven van Tel Aviv klaar voor vertrek naar het Turkse Istanbul. Net voor het vertrek kregen passagiers foto's te zien van een Turks vliegtuigcrash in Nederland in 2009 en een crash in 2013 in San Francisco. Deze beelden werden verzonden via Apple's "AirDrop" -functie, en dus ontvingen alleen iPhone-gebruikers ze, meldde de Ynet-website.

Door de beelden viel een vrouw flauw, een andere kreeg een paniekaanval. De politie wist vrij direct negen verdachten, door de politie omschreven als Israëlische burgers, aan te houden. Ze kunnen worden vervolgd voor het verspreiden van valse informatie, aldus de IAA. Op dit misdrijf staat in Israël een maximale gevangenisstraf van drie jaar.

Het vliegtuig vertrok uren te laat na een uitvoerige veiligheidscontrole van het toestel, bagage en reizigers.