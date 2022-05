Greenpeace blokkeert soja-schip meer dan 18 uur

Activisten ketenden zich vast aan de sluis en hingen een groot spandoek op met de tekst: ‘EU: Stop nature destruction now’. Hierdoor kon het 225-meter lange soja-schip de Crimson Ace niet doorvaren naar de haven van Amsterdam. “Deze actie bij de sluis van IJmuiden, de poort van Europa, is veilig en vreedzaam verlopen. Onze boodschap aan de Europese ministers is duidelijk: maak een sterke Bossenwet die de handel in natuurverwoesting stopt”, aldus Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland.

Vrijwilligers uit zestien verschillende landen deden mee aan dit vreedzame protest in de Noordersluis bij IJmuiden. Twee Inheemse leiders uit Brazilië keken toe vanaf het 33-meter lange Greenpeace-zeilschip de Beluga II.

Alberto Terena, leider van het Braziliaanse Terena-volk uit de deelstaat Mato Grosso do Sul: “Wij zijn van ons land verdreven en onze rivieren zijn vervuild met gif, allemaal om ruimte te maken voor grootschalige landbouw. Europa is medeverantwoordelijk voor de verwoesting van ons thuis en kan er via deze wetgeving voor zorgen dat hier verandering in komt. Wij roepen de ministers op om die kans te grijpen, niet alleen om de rechten van de Inheemse bevolking veilig te stellen, maar ook voor de toekomst van onze planeet.”