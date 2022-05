Personenauto gestrand op snelweg A50 bij Sint-Oedenrode

De brandweer werd vrijdagochtend rond 5.35 uur gealarmeerd voor een autobrand op de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode. Op de rijbaan van Veghel richting Eindhoven was een personenauto stilgevallen, beide inzittende stonden veilig langs het voertuig.

De brandweer controleerde het motorcompartiment, of daar ook daadwerkelijk brand is geweest is niet bekend. De inzittende hadden een grote reiskoffer en meerdere rugzakken bij, de politie heeft deze personen geholpen hun reis te vervolgen.