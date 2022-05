Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba bezoekt Nederland

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba is vandaag en morgen in Nederland. Hij spreekt met verschillende leden van het kabinet over de Nederlandse steun aan Oekraïne.

Tweede 'live' ontmoeting Hoekstra en Kuleba in korte tijd

Bij zijn eerste ontmoeting vandaag sprak Kuleba met zijn Nederlandse collega Hoekstra over de huidige situatie in Oekraïne en de manieren waarop Nederland Oekraïne steunt: met sancties tegen Rusland, wapenleveranties, humanitaire hulp en financieel-economische ondersteuning. Het is de tweede keer in korte tijd dat Hoekstra en Kuleba elkaar live treffen. Vorige week was de Nederlandse minister voor Buitenlandse Zaken onder meer in het door oorlog getroffen Kyiv en Irpin.

Gerechtigheid voor slachtoffers

Belangrijk onderwerp van gesprek was de vervolging van Russische verdachten die mogelijk internationale misdrijven hebben gepleegd bij de strijd in Oekraïne. Het Openbaar Ministerie van Oekraïne is inmiddels gestart met de eerste strafrechtelijke onderzoeken. Hoekstra benadrukte dat gerechtigheid voor de slachtoffers topprioriteit is voor Nederland. Vooral het verzamelen en veilig te stellen van bewijzen is van belang voor rechtvaardigheid voor de slachtoffers in Oekraïne. Nederland steunt daarom het Internationaal Strafhof, dat ook onderzoek doet.

Nederlandse steun aan Oekraïne

Later vandaag spreken minister-president Mark Rutte en minister Hoekstra samen met minister Kuleba verder over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Daarnaast ontmoet minister Kuleba minister Kaag van Financiën, minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Jetten voor Klimaat en Energie. Dan komt onder meer afbouwen van de afhankelijkheid van Russische energie ter sprake.

Morgen treft Kuleba de minister van Defensie Kasja Ollongren en de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken.