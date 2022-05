Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Rotterdam

Rotterdam Barendrecht - Agenten van de politie in Rotterdam hebben vandaag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een 27-jarige Rotterdammer. 'Niemand raakte gewond', zo meldt de politie dinsdag.

Bedreiging

'De verdachte zou betrokken zijn geweest bij een bedreiging, eerder op deze dag in Barendrecht. Op de Voordijk aldaar kregen twee mannen ruzie met elkaar, waarbij de verdachte de andere man woordelijk had bedreigd en een vuurwapen bij zich zou hebben gehad', aldus de politie.

Benaderingstechniek

De ruzie bleef bij woorden, maar de politie werd wel over het voorval ingelicht. Op de Beijerlandselaan in Rotterdam werd de man in een auto gevonden. Doordat hij mogelijk een vuurwapen bij zich kon hebben, werd hij met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten aangehouden.

Waarschuwingsschot

De verdachte luisterde niet naar de aanwijzingen van de agenten, waarop een agent zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot te lossen. Daarna lukte het wel om de man probleemloos te arresteren. Bij hem werd overigens geen vuurwapen aangetroffen.