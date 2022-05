'CBS moet verdrinkingscijfers nog voor de zomer publiceren'

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs. Door de verschillende lockdowns hebben kinderen weinig zwemmeters kunnen maken. De zwembranche zit daarom te wachten op de cijfers van de verdrinkings- en bijna verdrinkingscijfers 2021 van het CBS.

De Winter: 'De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid probeert al maanden de cijfers met spoed boven water te krijgen. Helaas worden de cijfers pas op World Drowning Prevention Day (25 juli) gepubliceerd. Het CBS meldt hierover: De cijfers in onze algemene tabellen komen rond eind juni uit, hierin staan ook mensen die overleden zijn in 2021 door verdrinking. Op 25 juli is het World Drowning Prevention Day we hebben gekozen om de cijfers rond deze datum te laten uitkomen, dit was vorig jaar ook zo.'

'Door te weten wat de effecten zijn geweest van de afgelopen lockdowns op de zwemveiligheid en mensen nog voor de zomer bewust te maken van het belang van zwemveiligheid, zijn de cijfers nodig.'