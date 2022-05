Voorarrest gevangenismedewerker Nieuwersluis verlengd

Bevel tot bewaring

Volgens het OM heeft de man, die werkte als gevangenismedewerker, drie vrouwelijke gedetineerden van de PI Nieuwersluis seksueel misbruikt. Dat zou plaats gevonden hebben tussen 2010 en 2016. De man zit sinds afgelopen dinsdag vast. De officier van justitie wilde de man langer in voorarrest houden en vroeg de rechter-commissaris om een zogenoemd bevel tot bewaring. De rechter-commissaris oordeelde vandaag dat de verdenking stevig genoeg is om de man langer vast te houden.

Vervolg

Het politieonderzoek in deze zaak loopt nog. Als het Openbaar Ministerie wil dat de voorlopige hechtenis van de man na 14 dagen wordt verlengd, moet het O.M. daarvoor een vordering indienen. De beslissing over een eventuele verlenging wordt genomen door de raadkamer van de rechtbank. De raadkamer kan het voorarrest met maximaal 90 dagen verlengen. Na die periode vindt in de regel de eerste openbare zitting plaats. De zittingen van de rechter-commissaris en de raadkamer zijn achter gesloten deuren.