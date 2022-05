Honderden erectiepillen gevonden na inval in onderzoek illegaal gokken

Een anonieme tip leidde de politie dinsdag 17 mei naar een aantal woningen in een woontoren aan het Marconiplein. Illegale gokpraktijken, grote hoeveelheden contant geld, een geldtelmachine en honderden erectiepillen waren het resultaat. Naar de aanwezige personen wordt nader onderzoek gedaan zodat zij later passend kunnen worden berecht.

Naar aanleiding van een anonieme melding startte de politie een onderzoek. Dat onderzoek leidde tot een instap in meerdere woningen in de woontoren aan het Marconiplein in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei. Het gaat om een gezamenlijke actie van politie en de gemeente Rotterdam.

In één van de woningen werden ongeveer 20 personen aangetroffen die zich bezighielden met illegale gokpraktijken. Zij zijn niet aangehouden. Hun gegevens zijn genoteerd en hun rol wordt nader onderzocht. Als dit onderzoek is afgerond, wordt bekeken welke strafrechterlijk en bestuurlijke maatregelen op hen van toepassing zijn. Behalve een flink bedrag aan contant geld zijn in één van de woningen ook honderden Kamagrapillen, een soort erectiepil, gevonden.