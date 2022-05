Bedrijfsongeval op boerderij in Assen

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag in Assen aan het Zijerveld bij een boerderij massaal ingezet voor een mogelijk bedrijfsongeval.

Traumahelikopter

Politie, ambulance en een traumahelikopter zijn aanwezig bij de boerderij aan de Verlengde Binnenweg in Zeijerveld. Naar het zich laat aanzien heeft zich mogelijk een bedrijfsongeval voorgedaan waarbij een persoon gewond zou zijn geraakt. Dit is mogelijk gebeurd door het trappen van een koe of stier.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is na een eerste onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van letsel is niet bekend.