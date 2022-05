Gewonde bij steekincident in AZC Middelburg

Een 37-jarige man raakte op vrijdag rond 19.00 uur gewond na een steekincident in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg.

De politie ontving een melding van een steekincident en agenten troffen in een kamer een gewonde man (37) aan. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is voortvluchtig. Er loopt een onderzoek naar de toedracht en de verdachte. De politie nam een mes in beslag voor nader onderzoek.