Politie onderzoekt ernstig ongeval met huifkar

De politie is een onderzoek gestart naar het ernstige ongeval dat op zaterdagavond 21 mei plaatsvond op de Havezatensingel in Losser. Omstreeks 20.30 uur kantelde daar een door een tractor getrokken huifkar met daarop ongeveer twintig personen. Bij het ongeval raakten twintig personen gewond. Vier van hen werden naar het ziekenhuis gebracht en 16 personen konden met eigen vervoer naar een huisartsenpost of ziekenhuis.

Onderzoek

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht te achterhalen. Zaterdagavond werd ter plaatse sporenonderzoek gedaan. De tractor en de huifkar zijn in beslag genomen voor technisch onderzoek. Daarnaast worden getuigen en betrokkenen gehoord, onder andere de bestuurder van de tractor, een minderjarige jongen uit Losser. Bij hem zijn ook een alcohol- en drugstest afgenomen. Die waren beide negatief. Tot slot wordt eventueel beeldmateriaal onderzocht omdat dat kan helpen om helder te krijgen wat er precies is gebeurd.