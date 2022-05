Autokraker 'beschoten' na bedreigen eigenaar met een mes

Agenten die afgingen op een melding van een autoinbreker op de Slaghekstraat, hoorden onderweg dat er werd geschoten. Dat zou zijn gedaan door de eigenaar van de auto, die de inbreker had betrapt en door hem was bedreigd. Gelukkig bleek het in dit geval niet te gaan om een echt vuurwapen en raakte niemand gewond. Zowel de inbreker als de schietende eigenaar is aangehouden.