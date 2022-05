Man overleden na schietincident Nassauhaven Rotterdam

Bij een beschieting rond de kruising van de Persoonshaven en de Nassauhaven kwam zondagavond iets voor 23.30 uur een man om het leven. De dader of daders gingen er daarna vermoedelijk in een grijze auto vandoor. Niet ver van de plek waar werd geschoten, op de Feijenoordkade, werd snel daarna een brandende auto ontdekt. We houden er rekening mee dat deze auto verband houdt met het incident. Alle informatie voor het onderzoek is welkom.