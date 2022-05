Coldcaseteam doodgeschoten Sedar (13) zet 'deepfakevideo' in

Het Landelijk Team Opsporingscommunicatie heeft een bijzonder middel ingezet om alsnog de schutter te achterhalen die in 2003 de 13-jarige Sedar Soares doodschoot. Op zaterdag 1 februari 2003 werd Sedar dodelijk geraakt door kogel die werd afgevuurd tijdens een ripdeal naast het metrostation Slinge in Rotterdam.

Sneeuwballeen gooien

Sedar was daar die zaterdag samen met vriendjes aan het spelen op het parkeerdek van het metrostation en gooide samen met zijn vriendjes sneeuwballen vanaf dat parkeerdek. Plotseling waren er schoten te horen en werd Sedar dodelijk geraakt.

Deepfake

Politie en justitie hebben nu een unieke opsporingsactie gelanceerd waarmee Sedar als het ware 'tot leven wordt gewekt'. Door deepfake. Een wereldprimeur in de opsporing. ‘Dit is iets groots waar ik lange tijd op heb gehoopt. Je wilt dat dit de mensen raakt en dat ze gaan praten. Hoe bereik je na bijna twintig jaar nieuwe getuigen of de dader van een dodelijke schietpartij? Door ze in het hart te raken, stelt Daan Annegarn, van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie.

Erehaag

Janet Soares kijkt voor het eerst de deepfakevideo van haar broer. Ze ziet hem bewegen en praten, bijna twintig jaar nadat hij is vermoord. Met een voetbal onder zijn arm loopt hij nu over een grasveld. Door een erehaag; zijn familie, oud-klasgenoten, voetbalmaatjes en zelfs een voormalige lerares knikken hem toe en kloppen hem op de schouder. Dan staat Sedar stil en kijkt de camera in. Zijn lippen bewegen en hij zegt: ‘Weet jij meer? Spreek dan nu.’

Weet jij meer?

Mensen die informatie hebben en dit met de politie willen delen kunnen dat op de site van de politie doen.