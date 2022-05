Nederlands Marineschip verliest 4.000 liter smeerolie in Baltische Zee

Lek gevonden en afgedicht

'De olie lekte in kleine doses gefaseerd weg en viel daarom niet direct op. De bemanning constateerde dat pas toen een significante hoeveelheid was weggevloeid. Het lek werd gevonden en afgedicht', aldus Defensie.

SNMG1 onder Nederlands commando

Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën is het vlaggenschip van de snelle reactiemacht SNMG1. Nederland voert heel 2022 het commando over de maritieme taakgroep. De leiding is in handen van commandeur Ad van de Sande. Het fregat ligt inmiddels in Lissabon voor een havenbezoek.