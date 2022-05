Man (23) uit Oekraïne doodgestoken bij ruzie in Rockanje

In het Zuid-Hollandse Rockanje is een 23-jarige man uit Oekraïne aan de gevolgen van een steekpartij komen te overlijden. Dit meldt de politie.

Ruzie

Aan de steekpartij, die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond aan de Windgatseweg, ging een ruzie vooraf. De politie heeft een 40-jarige man uit Kroatië aangehouden. Hij wordt verhoord.

Melding

De politie kreeg kort voor 02.00 uur vannacht de melding van de steekpartij. Mogelijk is er een ruzie aan vooraf gegaan. Ter plaatse troffen zij het slachtoffer, de 23-jarige man uit Oekraïne aan. Hulpverleners konden niets meer voor hem betekenen.

Aangehouden verdachte gewond aan handen

In hetzelfde pand als waar het slachtoffer werd gevonden hield de politie een 40-jarige verdachte aan. Hij was gewond aan zijn handen en is daarvoor behandeld in het ziekenhuis.

Onderzoek

Een rechercheteam doet onderzoek naar de zaak. Zij bekijken onder meer beschikbare camerabeelden, spreken met getuigen en verhoren de verdachte.