Grote vechtpartij kermis Amsterdam-Zuidoost, weggegooid vuurwapen gaat af

Vrijdagavond moest de politie massaal in actie komen vanwege een grote vechtpartij op de kermis op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. Dit meldt de politie zaterdag.

Grote groep bij vechtpartij betrokken

Op de kermis die gaande was zou een grote groep personen bij de vechtpartij betrokken zijn geweest. De politie kon ter plaatse twee verdachten aanhouden. 'Omdat nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is en wie hier bij betrokken zijn geweest, spreekt de recherche graag met getuigen. Daarnaast wil de recherche weten of er mogelijk gewonden zijn gevallen, bij het incident is namelijk een vermoedelijk ongewild schot gelost', aldus de politie.

Op de vlucht geslagen

Rond 22.00 uur kwam de melding binnen dat er op de kermis een vechtpartij gaande zou zijn tussen zeker vijftig personen. Agenten snelden zich naar de locatie en troffen daar inderdaad een aantal vechtende mensen aan. Op het moment dat zij de politie zagen, sloegen deze mensen allemaal direct op de vlucht.

Weggegooid vuurwapen gaat af

Eén van hen gooide tijdens het wegrennen ook een vuurwapen weg en het vuurwapen ging af. Kort daarna hielden agenten twee verdachten aan en hierbij werd een waarschuwingsschot gelost. Onderzoek in de omgeving leverde verder de vondst van het weggegooide vuurwapen en een ander wapen op.

Geen melding gewonden bij politie

De recherche probeert nu te achterhalen wat er zich op de kermis heeft afgespeeld en wie hier iets mee te maken hebben gehad. Hulp van de burger is daarbij belangrijk en de recherche is daarom op zoek naar getuigen. Verder wil de recherche weten of er mensen gewond zijn geraakt bij de vechtpartij en dan met name door het schot dat gelost is toen één van de verdachten het vuurwapen weggooide. Dit schot is vermoedelijk ongewild geweest en zou iemand geraakt kunnen hebben. Op dit moment zijn er geen gewonden bij de politie bekend.