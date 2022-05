GasTerra gaat niet in op betalingseisen Gazprom

In het op 31 maart jl. afgekondigde decreet stelt de Russische president Poetin dat Russisch gas voortaan in roebels betaald moet worden. Hiertoe moeten door de koper van het gas zowel een euro- als een roebelaccount geopend worden bij de Gazprombank in Moskou. GasTerra gaat niet in op deze betalingseisen. Dit omdat zij een risico zijn voor schending van de door de EU opgestelde sancties, maar ook omdat er te veel financiële en operationele risico’s kleven aan de vereiste betalingsroute. Met name het openen van rekeningen in Moskou onder Russisch recht en de controle hiervan door het Russische regiem zijn een te groot risico voor het bedrijf uit Groningen.



De staking van de levering door Gazprom houdt in dat tot 1 oktober 2022, de datum waarop het contract eindigt, ongeveer 2 miljard m3 aan gecontracteerd gas niet geleverd gaat worden. GasTerra heeft hierop geanticipeerd door elders gas in te kopen.

De Europese gasmarkt is sterk geïntegreerd en groot. Het is op voorhand niet te zeggen welke invloed het wegvallen van 2 miljard m3 Russisch gas heeft op de vraag-/aanbodsituatie en of de Europese markt dit wegvallende aanbod met beperkte consequenties kan opvangen.

GasTerra heeft er herhaaldelijk bij Gazprom op aangedrongen de contractueel afgesproken betalingsconstructie en leveringsverplichtingen te respecteren, helaas tevergeefs.