Zomertoeslag van 5,50 euro per uur voor medewerkers Schiphol

Medewerkers die werkzaam zijn in de beveiliging, schoonmaak, PRM (het begeleiden van mensen met beperkte mobiliteit), grondafhandeling (check-in, bagage en platform) en het besloten busvervoer krijgen vanaf vandaag, 1 juni 2022, een zomertoeslag € 5,25 bruto per gewerkt uur. 'Deze toeslag geldt tot maandag 5 september 2022 en geldt met terugwerkende kracht voor de twee weken meivakantie', zo meldt Schiphol woensdag.

Vakbonden

Schiphol, FNV en CNV hebben vandaag een uniek en ambitieus sociaal akkoord bereikt over betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Het akkoord zorgt ervoor dat Schiphol in een krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijke plek is om te werken. Met het akkoord is door Schiphol invulling gegeven aan een belangrijke actielijn uit het Actieplan Zomer 2022. Het akkoord wordt door de vakbonden met positief advies voorgelegd aan hun leden. Schiphol neemt de maatregelen tegen de enorme drukte waar de luchthaven vanwege personeelstekorten mee kampt.

‘Schiphol Arbeidsmarkttoeslag’

Daarbovenop krijgen de medewerkers in de beveiliging, schoonmaak, PRM en het besloten busvervoer vanaf 1 september 2022 een zogenaamde ‘Schiphol Arbeidsmarkttoeslag’ van € 1,40 bruto per gewerkt uur. Deze toeslag loopt tot 1 september 2023. Naast verbeterde arbeidsvoorwaarden doet Schiphol ook uitspraken over dat werken op de luchthaven voor de medewerkers op wie het akkoord ziet geen geld mag kosten en dat bijvoorbeeld woon-werkverkeer 100% vergoed moet worden (op ov-basis).

Arbeidsomstandigheden

Per 1 oktober 2022 start de eerste fase van het zogenoemde ‘equipment pooling’. Afhandelaren op Schiphol kunnen dan standaard afhandelmateriaal, zoals bagagekarren, gaan gebruiken. Dit maakt het werk makkelijker en nog veiliger.

Sociale standaard

Voor de langere termijn zijn er afspraken gemaakt over de vraag hoe Schiphol om zal gaan met het uitbesteden van werk en aanbestedingen. Daar wordt voor 1 januari 2023 een sociale standaard voor opgesteld. Bij aanbestedingen in de arbeidsintensieve sector waar het werk hetzelfde blijft is het uitgangspunt dat alle arbeidsvoorwaarden en individuele toezeggingen worden overgenomen door de nieuwe werkgever. Schiphol betrekt de vakbonden bij de totstandkoming van deze sociale standaard. Voor het einde van het jaar komt er en ‘Sociaal Dialoogtafel’ waarin sociale thema’s op de luchthaven in brede zin besproken worden .

Looptijd

De afspraken tussen Schiphol en de vakbonden gaan in op 1 juni 2022 en lopen tot 1 september 2023.