Verkoop elektrische voertuigen overstijgt die van fossiele brandstoffen

We mogen dan de afgelopen twee jaar minder kilometers gereden hebben, dit doen we inmiddels wel steeds meer in een elektrische auto of op een elektrische tweewieler. Het tempo waarbij de Nederlander overstapt van fossiel naar elektrisch neemt in rap tempo toe. De verkoop van verschillende categorieën elektrische voertuigen is inmiddels groter dan de traditionele brandstof voertuigen.

Wist je dat het aanbod van elektrische auto’s, scooters en e-bikes inmiddels zo groot is dat het grote publiek massaal overstapt van benzine op elektrisch aangedreven vervoersmiddelen. De transitie is overduidelijk niet meer te stoppen. Dat betreft niet alleen het gebruik van de e-bike voor oud en jong maar ook de aanschaf van elektrische snor- en bromfietsen. Daarvan worden inmiddels meer verkocht dan die op fossiele brandstoffen. Hiermee is een historische mijlpaal bereikt.

Vorig jaar werden er ook meer elektrische auto’s verkocht dan voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden. Doordat de groei zich vermoedelijk zal doorzetten wordt de vraag naar laadpalen ook steeds groter. Diverse gemeenten in Nederland spelen hier nu al op in door hun netwerk van beschikbare laadpalen in de openbare ruimte flink op te schalen. Er zijn verschillende partijen in Nederland die inspelen op de toegenomen mobiliteit met elektrische voertuigen. Ben je bijvoorbeeld van plan om binnenkort met rijlessen te beginnen en hebben je ouders een elektrische auto, dan is het vaak nog niet mogelijk om dit bij een gespecialiseerde rijschoolhouder te gaan doen. Toch zijn er al rijscholen die specifiek alleen rijlessen voor elektrische auto’s aanbieden. Binnen de overheid wordt wel gedacht om deze rijscholen een bepaalde certificering te gaan geven.

Aankoop

Wanneer je éénmaal je rijbewijs hebt kun je besluiten om maar meteen een elektrische auto te stappen. De eerste of tweede generatie van een aantal jaartjes oud is inmiddels voor een grotere groep mensen betaalbaar geworden. Omdat je misschien niet zo’n groot budget hebt is het ook verstandig om naar een goede maar zeker ook goedkope autoverzekering uit te kijken.

Vergelijken

Je moet beslist niet met de eerste de beste verzekeraar in zee gaan of automatisch de verzekeringsmaatschappij van je ouders kiezen waar ze vaak al jarenlang aan zijn blijven kleven. Er zijn namelijk genoeg mogelijkheden om via internet alles eens goed te vergelijken. Ben je iemand die ook graag de reviews leest, sla die dan bij het sluiten van een goedkope autoverzekering zeker niet over. Wil je niet dagen en nachten over het internet surfen om tot een afgewogen keuze te komen dan moet je beslist eens bij Diks.nl gaan kijken. Daar kun je niet alleen op één site verschillende verzekeraars vergelijken maar zie je tevens een aantal reviews van klanten die hier terecht zijn gekomen.

Factoren

Er zijn verschillende factoren die meewegen bij het bepalen van de hoogte van je autoverzekering. Ten eerste is dat het aantal kilometers wat je verwacht dit jaar te gaan rijden. Dat kan per jaar nogal verschillen. Zo zaten veel werknemers afgelopen twee jaar verplicht thuis om daar te werken. Ten tweede kan je leeftijd een rol spelen en de regio waar je woont. Het loont dus de moeite om al deze dingen mee te laten wegen bij het afsluiten van een autoverzekering.