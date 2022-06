Celstraf voor deelnemen aan terroristische organisatie

Een 28-jarige vrouw is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, vanwege het deelnemen aan terroristische organisaties en voorbereidingshandelingen van diverse misdrijven. De vrouw reisde op haar 19de af Syrië en de rechtbank acht bewezen dat ze daar deelnam aan de terroristische organisaties IS en Jabhat al Nusra (JaN).

De verdachte reisde samen met haar partner af naar het strijdgebied van IS en JaN, is daar getrouwd en heeft een huishouden gevoerd. Ook heeft ze haar partner de gelegenheid gegeven om deel te nemen aan JaN en IS als strijder om terroristische misdrijven te plegen. Daarnaast heeft ze berichten op Facebook geplaatst en verstuurd in chats die betrekking hadden op de gewapende strijd, propaganda en vuurwapens voor handen gehad.

Haar verklaring dat zij in Syrië in een bubbel leefde en niet wist wat er speelde buitenshuis wordt niet geloofd, gelet op de overvloed aan informatie welke zij kon raadplegen, de lengte van haar verblijf in Syrië, de functie van haar echtgenoot en de inhoud van haar chatberichten.

Onvoldoende bewijs

De duur van de gevangenisstraf is lager dan door de officier van justitie geëist nu de verdachte van een belangrijk element van de tenlastelegging wordt vrijgesproken, namelijk dat zij zich heeft aangesloten bij een gevechtsbataljon en fysieke trainingen gaf. Daarvoor is onvoldoende bewijs. De belastende verklaringen van haar echtgenoot hierover die zijn afgelegd in Bagdad kunnen niet voor het bewijs daarvan worden gebruikt omdat ze niet getoetst kunnen worden.

Naast de gevangenisstraf wordt er ook een reeks bijzondere voorwaarden opgelegd als de verdachte weer vrij komt, zoals contactverboden en het verbod om zich op internationale luchthavens te begeven.