Twee hulpverleners Rode Kruis omgekomen door geweld in Mali

Twee hulpverleners van het Rode Kruis zijn op woensdag 1 juni omgekomen na een aanval door gewapende mannen in de regio van Kayes in Mali. Dit meldt het Rode Kruis donderdag.

'Verschrikkelijk nieuws'

De hulporganisatie is geschokt en verslagen. 'Dit is verschrikkelijk nieuws en het raakt ons diep. Onze gedachten gaan allereerst uit naar de familieleden en iedereen die de getroffen hulpverleners hebben gekend', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. 'Hulpverleners mogen nooit doelwit zijn van geweld, zij zijn er juist om mensen te helpen.'

Gewapende aanval

'Op het moment van de aanval waren de hulpverleners onderweg van een veldbezoek richting de Malinese stad Kayes. Tijdens de aanval van de gewapende mannen liepen zij fatale verwondingen op', aldus het Rode Kruis. Het gebied waar de hulpverleners reden werd als relatief veilig beschouwd. Als gevolg van het incident zijn alle reizen van hulpverleners in dit gebied voorlopig opgeschort. Eén van de omgekomen medewerkers is in dienst van het Nederlandse Rode Kruis, de andere hulpverlener is in dienst bij het Malinese Rode Kruis.

Vlaggen halfstok

Om de collega’s te herdenken en steun te betuigen worden alle vlaggen van Rode Kruis-kantoren in Nederland halfstok gehangen.