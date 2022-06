“Poetin onderging behandeling voor vergevorderde kanker”

Het weekblad baseert zich op hoge functionarissen van drie Amerikaanse inlichtingendiensten. Deze inlichtingendiensten bevestigen tevens dat er in maart een moordaanslag op het leven van Poetin heeft plaatsgevonden. De hoge functionarissen, die drie afzonderlijke inlichtingendiensten vertegenwoordigen, zijn bezorgd dat Poetin steeds paranoïde wordt over zijn greep op de macht, een status die zorgt voor een rotsachtige en onvoorspelbare koers in Oekraïne. Maar het is er een, zeggen ze, die de vooruitzichten op een nucleaire oorlog ook minder waarschijnlijk maakt.

De afgelopen maanden is er al volop gespeculeerd over de gezondheidstoestand van de Russische president. Eind mei ontkende de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov de beweringen en verzekerde hij dat de president “kerngezond” is.