Consumentenbond blij met verduurzamingsplannen kabinet

De Consumentenbond is positief over de verduurzamingsplannen die minister De Jonge op 2 juni 2022 presenteerde. Het kabinet maakt serieus werk van slecht geïsoleerde woningen, met extra aandacht voor de meest kwetsbare consumenten. Maar er is ook nog ruimte voor verbetering.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is een samenhangend programma en dat schept duidelijkheid. Ik ben vooral blij dat het Nationaal Isolatie Programma er komt. Daar hebben we ons erg hard voor gemaakt. En de minister verbindt er een serieus budget aan.’

Geen isolatievouchers

Wel vindt de Consumentenbond het een gemiste kans dat er geen isolatievouchers komen. Daarmee zouden consumenten verbeteringen op het gebied van isolatie die onder subsidieregelingen (ISDE) vallen, niet eerst zelf voor hoeven te schieten. Ook zijn in de verduurzamingsplannen geen kwaliteitseisen voor aanbieders van isolatiemaatregelen opgenomen.

Energiebelasting op de schop

De minister kondigt in de plannen ook een paar kleine wijzigingen in de energiebelasting aan. Die zullen tot een kleine lastenverlichting voor huishoudens leiden. Maar ze gaan voorbij aan het grootste probleem van de energiebelasting.

Molenaar: ‘Nu betalen industriële grootverbruikers veel minder per eenheid energie dan kleinverbruikers. Daardoor is vervuilen goedkoop, terwijl het klimaat en consumenten de rekening betalen. Daar moet een einde aan komen. Het wordt echt tijd dat de vervuiler zélf gaat betalen.’

Maatregel te laat

De Consumentenbond vindt ten slotte dat het verbod op het verhuren van woningen met een slecht energielabel te lang op zich laat wachten. Dit geldt pas vanaf 2030. Hierdoor zitten huurders met slecht geïsoleerde huizen en onwillige huisbazen nog 8 jaar met enorm hoge energierekeningen.