Pand opnieuw beschoten in Rotterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er geschoten op een horecapand aan de Vierambachtstraat. Dit was niet de eerste keer. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Het was rond 01.50 uur dat omwoners schoten hoorden en de politie belden. Er kwamen verschillende meldingen binnen. Agenten die de zaak onderzochten, vonden meerdere inslagen in het pand. Er raakte niemand gewond. In januari en maart is dit pand ook al beschoten. Heel graag komt het team in contact met mensen die meer informatie hebben.