Kjell Scherpen vervangt geblesseerde doelman Tim Krul bij Oranje

Bondscoach Louis van Gaal kan in de UEFA Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Wales en Polen geen beroep doen op Tim Krul. 'De doelman van Norwich City liep gisteren tijdens de training een blessure op en heeft het trainingskamp verlaten', zo meldt de KNVB maandag.

Meetrainen met selectie

Kjell Scherpen, die zich met Jong Oranje voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Wales, maakt de overstap naar het grote Oranje. De goalie van Brighton & Hove Albion, die vijftien optredens in Jong Oranje op zijn naam heeft staan, traint vandaag al mee met de selectie van Van Gaal.

Spits Vincent Janssen

Vincent Janssen arriveert morgen - dinsdag 7 juni -in Nederland. De spits van Monterrey reist niet mee naar Wales, maar werkt in Nederland een aangepast trainingsprogramma af. Hiermee bestaat de selectie die dinsdag naar Cardiff vertrekt uit 24 spelers.

Oranje speelt woensdag tegen Wales

Het Nederlands elftal speelt woensdag 8 juni in Cardiff tegen Wales. In Stadion Feijenoord in Rotterdam worden Oranjes twee thuiswedstrijden gespeeld: zaterdag 11 juni tegen Polen en dinsdag 14 juni tegen mede-WK-ganger Wales. Alle duels beginnen om 20.45 uur (Nederlandse tijd).