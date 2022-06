UWV: Ruim 13.200 Oekraïense vluchtelingen in Nederland aan het werk

In horeca en via uitzendbureaus

Sinds begin mei zijn er 8900 nieuwe meldingen binnengekomen bij UWV bovenop de 4.300 meldingen uit april. 'De vluchtelingen hebben vooral werk gevonden in de horeca en via uitzendbureaus. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan', aldus UWV.

Ruim 8.900 meldingen sinds begin mei

Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In april zijn er ruim 4.300 meldingen door werkgevers gedaan en in mei en in de eerste week van juni zijn daar ruim 8.900 meldingen bijgekomen In de eerste week van mei kwamen er bijna 1.700 meldingen binnen, in de tweede week bijna 1.600 en in de derde week meer dan 2.000. In de laatste week van mei en in de eerste week van juni deden ruim 3.600 werkgevers melding bij UWV wat het totaal nu op 13.200 brengt.

Aan het werk via uitzendbureaus en in de Randstad

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in verschillende sectoren. Zo zijn er vluchtelingen aan het werk gegaan in de horeca, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. De meeste vluchtelingen vinden werk via uitzendbureaus. Zo’n 47% van de geregistreerde meldingen geven aan dat de vluchteling werk heeft gevonden via een uitzendbureau. Via deze bureaus gaan de vluchtelingen aan het werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker. Ook vinden veel vluchtelingen werk in de horeca (11%), land- en tuinbouw (8%) en de zakelijke dienstverlening (7%).