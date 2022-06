Eén op de vijf stapt met alcohol op de e-bike

Het mooie weer komt eraan, het festivalseizoen is weer in volle gang, maar blijft de e-bike in de schuur wanneer men een drankje gaat doen? Eén op de vijf e-bikers in Nederland stapt gerust met een slok alcohol op nog op de e-bike. Dit blijkt uit onderzoek van Stella Fietsen naar het gebruik van alcohol op de elektrische fiets onder ruim 3.000 respondenten. Veilig Verkeer Nederland roept op tot bewustwording.

Uit het onderzoek blijkt dat 39% van de respondenten de e-bike laat staan na het drinken van alcohol. Toch pakt 19% van de Nederlanders wel de e-bike met een slok op. “Het is belangrijk dat men zich bewust is van de gevaren. Fietsen na het gebruik van alcohol mag volgens de wet sowieso al niet. Maar met een e-bike brengt het nog meer risico’s met zich mee. Met een e-bike bereik je hogere snelheden en daarom moet je extra voorzichtig zijn”, zegt Menno Wiltink, Veiligheidsmanager bij Stella Fietsen. “Bij Stella hechten we veel belang aan veiligheid. Om deze reden is dit onderzoek uitgevoerd.”

Mannen meer dan vrouwen

Opvallend is dat mannen vaker dan vrouwen de e-bike pakken na het nuttigen van alcohol. 62% van de Nederlanders die hun e-bike gebruikt als ze alcohol drinken is namelijk man. Ook is gevraagd waar de grens ligt betreft het aantal drankjes als men op de e-bike of fiets stapt. Voor de meeste e-bikers (37%) ligt de grens bij twee glazen alcohol, bij de meeste ‘gewone’ fietsers (41%) ligt de grens bij drie glazen alcohol.

Brabanders meest op e-bike met slok op

In Noord-Brabant is het aantal mensen dat met een drankje op nog op de elektrische fiets stapt het hoogst. Ook vallen Noord-Brabanders procentueel gezien het meest van hun fiets na een avondje in de kroeg. In Zuid-Holland geven procentueel de meeste inwoners aan hun e-bike te laten staan na het nuttigen van alcohol.

Veilig Verkeer Nederland

Evert-Jan Hulshof, directeur bij Veilig Verkeer Nederland, roept op tot bewustwording als het gaat om verkeersdeelname wanneer je alcohol drinkt. “Na het gebruik van alcohol neemt je reactievermogen en alertheid af. Dit leidt tot onveilige situaties en hierdoor neemt de kans op ongevallen toe. Maak het voor jezelf makkelijk door zowel met de auto als op de (elektrische) fiets vast te houden aan de gedragslijn van nul procent alcohol. Veiliger voor jezelf én voor de overige verkeersdeelnemers."

Vallen en opstaan

51% van de mensen die gevallen is met de fiets na het nuttigen van alcohol, had lichte verwondingen. 14% zelfs ernstige verwondingen en 34% geen verwondingen. 48% van de ‘vallers’ moest zelfs naar de eerste hulp of huisartsenpost.