Zeven jaar cel voor doodsteken vriend in Leidschendam

De rechtbank in Den Haag heeft een 26-jarige vrouw veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van haar vriend op 3 juli 2021 in Leidschendam. De vrouw stak het slachtoffer één keer met een mes in zijn borst na een ruzie in hun woning.

Geen noodweer

Het incident vond plaats in de context van een gewelddadige relatie. Korte tijd voordat de vrouw de man stak, is zij door hem mishandeld. Na de mishandeling pakte zij een mes in de keuken. Het is niet aannemelijk geworden dat de mishandeling van de vrouw daarna nog is doorgegaan of opnieuw is begonnen en dat het noodzakelijk was om zich met de messteek te verdedigen. Ook is niet aannemelijk geworden dat het steken gebeurde onder invloed van een hevige gemoedsbeweging. Daarom wordt het beroep op noodweer(exces) verworpen.

Voorwaardelijk opzet

De rechtbank weegt mee, dat de verdachte een nog jonge man van zijn leven heeft beroofd en zijn nabestaanden daarmee veel leed heeft aangedaan. De zeer jonge dochters van de vrouw hebben het drama vanuit hun slaapkamer moeten meemaken. De rechtbank houdt er ook rekening mee dat de vrouw zelf ook geleden heeft onder geweld van de man en dat geen sprake is geweest van vol, maar van voorwaardelijk opzet.