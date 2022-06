Man (52) overleden na caféruzie in Geldrop

In de nacht van zaterdag op zondag 5 juni ontstond op een terras bij café Katoen in Geldrop een ruzie tussen een aantal personen. Een 52-jarige man uit Geldrop raakte gewond en is gisteravond overleden.

De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.

Of het incident direct de oorzaak is van zijn overlijden, moet aanvullend onderzoek uitwijzen. Kort na het incident is een verdachte aangehouden die inmiddels ook weer is vrijgelaten. Deze 55-jarige man uit Geldrop blijft wel verdachte in het onderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er deze avond en nacht precies gebeurde, is de politie op zoek naar getuigen.