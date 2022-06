Donald Duck viert 70-jarig Nederlands jubileum op kinderpostzegels 2022

Kinderpostzegels is dé goededoelenorganisatie van en door kinderen en staat voor gelijke kinderkansen. Voor de 74e editie van de Kinderpostzegelactie (28 september t/m 5 oktober 2022) slaat Kinderpostzegels de handen ineen met de bekendste eend van Nederland: Donald Duck. Het vrolijkste weekblad bestaat dit jaar zeventig jaar in Nederland en dat wordt gevierd op de postzegels van 2022.

Dit jaar is het weekblad Donald Duck al zeventig jaar te lezen in Nederland. Duckstad is in de afgelopen zeven decennia onderdeel geworden van de Nederlandse cultuur. Al generaties lang lezen mensen van alle leeftijden de avonturen van de familie Duck en is het weekblad een begrip in Nederland, net als de Kinderpostzegelactie.

Hoofdredacteur Ferdi Felderhof van Donald Duck: "Deze kinderpostzegels zijn echt de kers op onze jubileumtaart. We zijn als redactie erg trots dat Donald Duck en zijn familie op de kinderpostzegels pronken. Er zijn maar weinig jeugdbladen die door meerdere generaties gelezen worden. Dat familiegevoel en het geluk van kinderen willen we ook op deze postzegels laten zien.”

De Kinderpostzegelactie gaat dit jaar van start op woensdag 28 september. Tijdens de actieweek (t/m woensdag 5 oktober) komen 140.000 basisschoolkinderen in actie om elkaar de wind mee te geven. Naast de kinderpostzegels met Donald Duck verkopen de kinderen dit jaar onder andere shoppers met Donald Duck en speciale kinderpostzegels-pleisters in felle kleuren aan de deur. Ook een eenmalige donatie, waarvan het volledige bedrag naar de opbrengst van de actie gaat, is mogelijk.