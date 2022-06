Verdachte zedenzaak na 21 jaar alsnog aangehouden

'Een onderzoek kan afgesloten zijn, maar met nieuwe waardevolle informatie wordt de zaak meteen weer geopend', vertelt rechercheur Lincy.

En dat gebeurde toen een 39-jarige man uit Rotterdam in België vast zat voor een drugsdelict. Zijn DNA werd daar afgenomen en in de databank bewaard. Omdat er altijd databanken met elkaar vergeleken worden op mogelijke matches, kregen we goed nieuws. De match leidde naar het onderzoek uit 2001.

Blij met aanhouding

De 39-jarige man uit Rotterdam is meteen voor dat feit aangehouden. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en vandaag verscheen hij voor de Raadkamer. Er is besloten dat hij 90 dagen mag blijven. Daarna volgt de zitting. Uiteraard hebben de rechercheurs het slachtoffer gebeld en zijn langsgegaan om de aanhouding te vertellen. Dit soort gevoelige zaken gaan nooit telefonisch. De vrouw, inmiddels 21 jaar ouder, was blij verrast met de aanhouding. 'Ik ben heel dankbaar dat zelfs na 21 jaar een verdachte is aangehouden. Ik kan het nu echt verwerken en er komt eindelijk gerechtigheid.'

Verjaringstermijn

Door een wetswijziging in 2013 verjaren zedendelicten zoals verkrachtingen niet meer. Redenen genoeg dus voor de politie en het Openbaar Ministerie om altijd door te pakken met nieuwe informatie. Ook na langere tijd.