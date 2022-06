Politie roept hulp getuigen in na vondst overleden persoon op straat

Donderdagmiddag is rond 16.15 uur in het Limburgse Buchten een overleden persoon aangetroffen op de Sint Catharinahof. Dit meldt de politie donderdag.

Onduidelijk

'Het is nog onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen. De politie heeft de omgeving ruim afgezet en stelt een uitgebreid onderzoek in naar de exacte omstandigheden en toedracht van het overlijden', aldus de politie.

Melding schietpartij

De politie kreeg donderdagmiddag een melding van een schietpartij. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de op straat aangetroffen persoon ook daadwerkelijk is overleden als gevolg van een schietpartij. Er is een buurtonderzoek ingesteld. Forensische opsporing doet een uitgebreid sporenonderzoek rond en in de omgeving van het slachtoffer.