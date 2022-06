Vrouw (23) neergestoken op parkeerplaats in Dordrecht, 22-jarige verdachte aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag is een 23-jarige vrouw uit Dordrecht in haar woonplaats neergestoken. 'De verdachte kon kort na het incident worden aangehouden. Het betreft een 22-jarige man ook uit Dordrecht', zo meldt de politie zondag.