Douwe Bob speelt voor en met kids op Samenspeeldag

Singer-songwriter Douwe Bob zal een optreden verzorgen op De Grote Samenspeeldag, het kinderfestival dat zondag 26 juni wordt gehouden op Fort de Batterijen in Nieuwegein. Douwe Bob opent het kinderfestival samen met de burgemeester van Nieuwegein. Ook gaat de populaire artiest zingen, dansen en muziek maken samen met de kinderen. Douwe Bob is één van de vele attracties op het inclusieve festival, dat tot doel heeft dat álle kinderen kunnen meedoen.

Onvergetelijke dag voor kinderen en ouders

Op de Grote Samenspeeldag staat alles in het teken van samen plezier beleven. Kinderen kunnen er spelen, knutselen, gamen, hun voetbalskills oefenen, reuzenbellen blazen of een DJ-workshop volgen. Ze kunnen optreden met circusartiesten in een echte circustent. In het water rondom het Fort kan gekanood of gesupt worden, er zijn clowns, een goochelaar, artiesten – en nog veel meer.

Ouders kunnen aansluiten bij een inspirerende workshop, waar deskundigen laten zien hoe je kinderen kunt stimuleren om samen te spelen. En natuurlijk kunnen ze genieten van de foodtrucks, de artiesten, de prachtige locatie én hun spelende kind.

Toegankelijk voor iedereen

De Grote Samenspeeldag wordt georganiseerd door de Speeltuinbende - een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind. Deze stoere club zet zich ervoor in dat álle kinderen samen kunnen spelen. Want spelen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor de ontwikkeling. Maar helaas zijn er al te vaak kinderen die niet meespelen, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben.

Met meer dan tien jaar ervaring weet de Speeltuinbende precies hoe je ervoor zorgt dat élk kind mee kan doen. Op De Grote Samenspeeldag is voor iedereen iets te beleven. Het terrein en de activiteiten worden zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt en er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen. De professionele spelbegeleiders zorgen ervoor dat elk kind een onvergetelijke dag heeft en niemand buiten spel staat.